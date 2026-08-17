Прем’єр Чехії перепросив за те, що зірвав квіти у заповідній зоні

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перепросив за те, що зірвав квіти в заповідній зоні під час сходження на Лису гору.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у соцмережах, цитує iDnez, пише "Європейська правда".

Бабіш сказав, що зірвав квіти, згадуючи про покійну колегу з ANO, з якою раніше сходив на цю гору.

"Я був там уже втретє – вперше поїхав 15 липня 2016 року, тобто понад 10 років тому, – і я завжди про це пам’ятаю, тому й зірвав кілька квітів. Можливо, я порушив якийсь закон, за що прошу вибачення, і, звичайно, якщо буде потрібно, я обов’язково сплачу штраф", – зазначив прем’єр Чехії.

Фото: CTK

Наприкінці липня чеська поліція припинила розслідування щодо депутата парламенту, почесного президента коаліційної партії "Автомобілісти" Філіпа Турека через його скандальні висловлювання у соціальних мережах, оскільки сплив термін давності.

Скандал навколо Турека вплинув на формування нинішнього уряду Чехії, до якого входять партії ANO, "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілісти". Його розглядали як можливого кандидата на посаду міністра закордонних справ, а згодом – міністра з питань довкілля, однак призначення не відбулося через позицію президента Петра Павела.