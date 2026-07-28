У Чехії поліція закрила справу щодо депутата, якого перевіряли через дописи у соцмережах

Чеська поліція припинила розслідування щодо депутата парламенту, почесного президента керівної партії "Автомобілісти" Філіпа Турека через його скандальні висловлювання у соціальних мережах, оскільки сплив термін давності.

Про це повідомляє iROZHLAS, пише "Європейська правда".

За словами керівника окружної прокуратури Праги 4 Яна Вихити, поліція ухвалила рішення закрити провадження. Після того, як рішення набуде чинності, жодна з осіб, яких стосувалася перевірка, не буде притягнута до відповідальності. Водночас крапку у цій справі ще маж поставити прокуратура.

Сам Філіп Турек заявив ČTK, що таке рішення його не здивувало, оскільки, за його словами, він не вчинив жодного правопорушення.

Правоохоронці вели справу щодо політика, підозрюючи його у підбурюванні до ненависті щодо груп людей або обмеження їхніх прав і свобод, а також у розпалюванні ненависті за національною, расовою чи етнічною ознакою.

Після парламентських виборів минулого року видання Deník N опублікувало десятки дописів Турека у соцмережах, які містили расистські, сексистські та інші образливі висловлювання. Також журналісти звернули увагу на численні згадки Туреком авторитарних лідерів Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

Турек вибачився за частину розкритикованих висловлювань, однак авторство деяких із них заперечив.

У відповідь його партія подала заяву до поліції, звинувативши журналістів у наклепі, неправдивому обвинуваченні, несанкціонованому доступі до комп'ютерної системи та порушенні прав. Зокрема, партія ставила під сумнів автентичність одного з оприлюднених висловлювань про дівчинку, яка зазнала важких опіків під час підпалу ромської родини у 2009 році.

Скандал навколо Турека вплинув на формування нинішнього уряду Чехії, до якого входять партії ANO, "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілісти". Його розглядали як можливого кандидата на посаду міністра закордонних справ, а згодом – міністра з питань довкілля, однак призначення не відбулося.

Президент Чехії Петр Павел тоді заявляв, що якщо автентичність суперечливих дописів Турека підтвердиться, це унеможливить його призначення на будь-яку міністерську посаду.