Премьер-министр Чехии извинился за то, что сорвал цветы в заповедной зоне

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш извинился за то, что сорвал цветы в заповедной зоне во время восхождения на Лысую гору.

Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал в соцсетях, цитирует iDnez, пишет "Европейская правда".

Бабиш сказал, что сорвал цветы, вспоминая покойную коллегу из ANO, с которой ранее поднимался на эту гору.

"Я был там уже в третий раз – впервые поехал 15 июля 2016 года, то есть более 10 лет назад, – и я всегда об этом помню, поэтому и сорвал несколько цветов. Возможно, я нарушил какой-то закон, за что прошу прощения, и, конечно, если потребуется, я обязательно уплачу штраф", – отметил премьер Чехии.

Фото: CTK

В конце июля чешская полиция прекратила расследование в отношении депутата парламента, почетного президента коалиционной партии "Автомобилисты" Филипа Турека из-за его скандальных высказываний в социальных сетях, поскольку истек срок давности.

Скандал вокруг Турека повлиял на формирование нынешнего правительства Чехии, в которое входят партии ANO, "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты". Его рассматривали как возможного кандидата на пост министра иностранных дел, а впоследствии – министра по вопросам окружающей среды, однако назначения не состоялось из-за позиции президента Петра Павела.