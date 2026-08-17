У Німеччині думають змінити закон, що захищає політиків від образ

Німецькі політичні партії дійшли згоди щодо необхідності внести зміни до закону, що передбачає покарання громадян за образи на адресу політиків.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Це відбувається на тлі резонансних розслідувань щодо осіб, які висміювали канцлера Фрідріха Мерца, називаючи його "Піноккіо" та "брехливим Фріцем".

Водночас опитування Politico серед представників усіх партій Бундестагу, відповідальних за це питання, свідчить, що політики визнають необхідність змінити закон, але не можуть дійти згоди щодо того, які саме зміни потрібні.

"Ми серйозно ставимося до критики щодо того, що на практиці це могло створити враження про існування особливих правових привілеїв для політиків. Таке преференційне ставлення ніколи не було наміром законодавця", – сказала представниця ХДС Сюзанна Гірль.

Міністр юстиції південно-західної федеральної землі Баден-Вюртемберг Моріц Оппельт підтримав цю думку, заявивши, що закон має слугувати виключно своїй первісній меті – захисту місцевих політиків, які часто стають об’єктом особливо запеклої критики.

"Високопоставлені політики можуть і повинні бути здатні витримувати жорстку критику. Основоположним принципом нашої демократії та частиною нашого розуміння демократії в Німеччині є те, що люди мають право вільно обговорювати політичні рішення на федеральному та земельному рівнях і піддавати їх дуже різкій критиці. Це не означає, що образи в політичній сфері мають стати нормою. Звісно, тут є межі", – сказав він.

Міністерка юстиції від СДПН Стефані Хубіг заявила в червні, що політики повинні бути готові витримувати більше критики, ніж пересічні громадяни.

Різні варіанти цієї думки знаходять підтримку в усіх частинах роздробленого політичного спектра Німеччини. Крайньоліва "Ліва партія" та крайньоправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") виступають за повне скасування закону, тоді як ХДС, "Зелені" та лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН) підтримують його перегляд.

Хоча версія закону, що надає політикам особливий захист – стаття 188 Кримінального кодексу – існує з 1951 року, уряд колишньої канцлерки Ангели Меркель у 2021 році посилив законодавство в рамках ширших заходів щодо боротьби з правим екстремізмом та мовою ненависті.

Закон поширюється на образи, висловлені публічно або у дописах у соціальних мережах, якщо вони пов’язані з публічною роллю політика та вважаються такими, що суттєво перешкоджають його роботі. За образу політиків порушникам загрожує до трьох років ув’язнення або штраф; за наклеп та "злісні плітки" передбачені суворіші покарання.

Однак громадська думка обернулася проти цього закону після низки нещодавніх розслідувань та судових переслідувань звичайних громадян за образи на адресу політиків. Одного чоловіка оштрафували за те, що він назвав Мерца "Lügenfritz", тобто "Брехливий Фріц", іншого – за те, що він назвав його "Fotzenfritz" ("Фріц-бабій").

66-річний пенсіонер із південного заходу Німеччини Енді Гюттнер став фігурантом розслідування за те, що написав "Піноккіо наближається" у коментарі до допису місцевої поліції у Facebook про заходи безпеки, пов’язані з запланованим візитом Мерца.

У червні міністри юстиції федеральних земель Німеччини закликали звузити сферу застосування закону, щоб він поширювався лише на муніципальних посадовців. Однак наразі ані керівна ХДС Мерца, ані опозиційні "Зелені" не готують законодавчих ініціатив на період після літніх канікул.

Сам Мерц раніше говорив, що його не турбують особисті образи, однак він хоче внести зміни до законодавства, щоб захистити державні інститути та урядові відомства від наклепу загалом.