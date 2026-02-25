Німецькі прокурори заявили, що називати канцлера Фрідріха Мерца Піноккіо є проявом свободи слова, після суперечки щодо коментарів у Facebook, які поліція визнала потенційно образливими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Це сталося після того, як у понеділок німецька поліція заявила, що розслідує низку коментарів у Facebook, пов'язаних з візитом Мерца до південно-західного міста Гайльбронн.

Минулого року поліція Гайльбронна оголосила у Facebook про одноденну заборону польотів у зв'язку з візитом канцлера.

Цей допис зібрав майже 400 коментарів, у яких багато користувачів критикували Мерца за заборону польотів.

У понеділок речник поліції заявив, що деякі коментарі були "образливими за своєю суттю", назвавши терміни, які використовувалися для позначення Мерца, такі як "Піноккіо" – дерев'яна лялька, відома своїм довгим носом, який росте, коли вона бреше.

Коментарі поліції викликали бурхливу реакцію в Німеччині та за її межами, а користувачі соціальних мереж висловили занепокоєння щодо свободи слова.

Однак у вівторок прокуратура Гайльбронна пояснила, що користувач, який назвав Мерца Піноккіо, не понесе юридичної відповідальності.

Згідно із заявою, поліція виявила 38 коментарів, які зараз вивчаються прокуратурою на предмет їхньої караності законом.

Однак прокуратура згодом припинила провадження щодо допису "Піноккіо приїжджає до [Гайльбронна]", аргументуючи це тим, що він є "випадком критики влади, який підпадає під свободу вираження поглядів і тому є допустимим".

У грудні ЗМІ повідомили, що починаючи з 2021 року, Фрідріх Мерц подав низку кримінальних скарг щодо образ на свою адресу в інтернеті.

Перед тим німецька поліція навела статистичні дані, які демонструють раптовий сплеск публічних образ, наклепу та неправдивих звинувачень на адресу політиків країни.