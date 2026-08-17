В Германии думают изменить закон, защищающий политиков от оскорблений

Немецкие политические партии пришли к соглашению о необходимости внести изменения в закон, предусматривающий наказание граждан за оскорбления в адрес политиков.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Это происходит на фоне резонансных расследований в отношении лиц, высмеивавших канцлера Фридриха Мерца, называя его "Пиноккио" и "лживым Фрицем".

В то же время опрос, проведенный Politico среди представителей всех партий Бундестага, ответственных за этот вопрос, показывает, что политики признают необходимость изменения закона, но не могут прийти к согласию относительно того, какие именно изменения требуются.

"Мы серьезно относимся к критике относительно того, что на практике это могло создать впечатление о существовании особых правовых привилегий для политиков. Такое преференциальное отношение никогда не было намерением законодателя", – отметила представительница ХДС Сюзанна Гирль.

Министр юстиции юго-западной федеральной земли Баден-Вюртемберг Мориц Оппельт поддержал эту точку зрения, заявив, что закон должен служить исключительно своей первоначальной цели – защите местных политиков, которые часто становятся объектом особенно ожесточённой критики.

"Высокопоставленные политики могут и должны быть способны выдерживать жесткую критику. Основополагающим принципом нашей демократии и частью нашего понимания демократии в Германии является то, что люди имеют право свободно обсуждать политические решения на федеральном и земельном уровнях и подвергать их очень резкой критике. Это не означает, что оскорбления в политической сфере должны стать нормой. Конечно, здесь есть пределы", – сказал он.

Министр юстиции от СДПГ Стефани Хубиг заявила в июне, что политики должны быть готовы выдерживать больше критики, чем рядовые граждане.

Различные варианты этой точки зрения находят поддержку во всех частях раздробленного политического спектра Германии. Крайне левая "Левая партия" и крайне правая "Альтернатива для Германии" ("АдН") выступают за полную отмену закона, тогда как ХДС, "Зеленые" и левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПН) поддерживают его пересмотр.

Хотя версия закона, предоставляющая политикам особую защиту – статья 188 Уголовного кодекса – существует с 1951 года, правительство бывшей канцлерки Ангелы Меркель в 2021 году ужесточило законодательство в рамках более широких мер по борьбе с правым экстремизмом и языком ненависти.

Закон распространяется на оскорбления, высказанные публично или в постах в социальных сетях, если они связаны с публичной ролью политика и считаются существенно препятствующими его работе. За оскорбление политиков нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф; за клевету и "злонамеренные сплетни" предусмотрены более суровые наказания.

Однако общественное мнение обернулось против этого закона после ряда недавних расследований и судебных преследований рядовых граждан за оскорбления в адрес политиков. Одного мужчину оштрафовали за то, что он назвал Мерца "Lügenfritz", то есть "Лживый Фриц", другого – за то, что он назвал его "Fotzenfritz" ("Фриц-бабник").

66-летний пенсионер с юго-запада Германии Энди Гюттнер стал фигурантом расследования за то, что написал "Пиноккио приближается" в комментарии к посту местной полиции в Facebook о мерах безопасности, связанных с запланированным визитом Мерца.

В июне министры юстиции федеральных земель Германии призвали сузить сферу применения закона, чтобы он распространялся только на муниципальных чиновников. Однако пока ни правящая ХДС Мерца, ни оппозиционные "Зеленые" не готовят законодательных инициатив на период после летних каникул.

Сам Мерц ранее заявлял, что его не беспокоят личные оскорбления, однако он хочет внести изменения в законодательство, чтобы защитить государственные институты и правительственные ведомства от клеветы в целом.