Мерц розповів, як ставиться до образ на свою адресу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його не турбують особисті образи, однак він хоче внести зміни до законодавства, щоб захистити державні інститути та урядові відомства від наклепу загалом.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Мерц визнав, що в минулому він подавав позови про наклеп, коли зазнавав особистих образ, але наголосив, що перестав це робити й не вживав подібних заходів відтоді, як став канцлером.

"Якщо хтось називає мене ідіотом, то це його справа. Я дотримуюся іншої думки, але це не робить це злочином", – зазначив він.

Дебати про те, де пролягає межа між свободою слова та особистими образами, розгорілися в Німеччині після того, як прокуратура порушила кримінальну справу проти студента, який під час демонстрації в Берліні підняв плакат із написом, що нібито принижував Мерца.

Деяких користувачів соціальних мереж також оштрафували за коментарі, які були визнані наклепницькими.

Мерц зазначив, що звинувачення, як правило, висуваються державними прокурорами, а не самими політиками, і сказав, що "здивований" великою кількістю справ. Однак він додав, що державні інститути та посади мають бути захищені від наклепу, щоб зберегти повагу до демократичної системи.

"Як тільки державні посади стають об’єктом наклепу, веселощі закінчуються. Ми маємо бути здатні боротися з цим як суспільство, бо це вже не свобода слова; це завдає шкоди нашій демократії", – наголосив він.

З цією метою Мерц заявив, що він готовий до реформування статті 188 – положення німецького законодавства, яке за певних обставин захищає політиків від образ, наклепу та дифамації.

У грудні ЗМІ повідомили, що, починаючи з 2021 року, Фрідріх Мерц подав низку кримінальних скарг щодо образ на свою адресу в інтернеті.

Писали також, що після суперечки щодо коментарів у Facebook, які поліція визнала потенційно образливими, німецькі прокурори заявили, що називати Мерца Піноккіо є проявом свободи слова.