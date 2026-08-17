В Угорщині відкрили справу проти водія польського автобуса, в ДТП з яким загинули 12 осіб

Поліція Угорщини порушила кримінальну справу проти водія польського автобуса, який у неділю потрапив у ДТП на автомагістралі M3, за недбале спричинення масової аварії зі смертельними наслідками.

Про це повідомило управління поліції повіту Боршод-Абауй-Земплен, передає "Європейська правда" з посиланням на HVG.

У понеділок угорська поліція повідомила, що стосовно водія польського автобуса порушено кримінальну справу. Йому висунуто звинувачення у "недбалості, що призвела до катастрофи з численними жертвами".

На підставі наявної на даний момент інформації припускають, що водій заснув під час руху. Його затримано.

"У вівторок ми плануємо доправити його до суду, який має право ухвалити рішення про продовження терміну утримання під вартою на 30 днів", – повідомив представник головного управління поліції повіту Боршод-Абауй-Земплен.

"Наразі не ведуться жодні переговори щодо передачі водія (польській стороні). Угорські правоохоронці інтенсивно продовжують розслідування. Ми прагнемо завершити розслідування якомога швидше та максимально професійно, а також без жодних сумнівів встановити причину аварії", – додав він.

Як повідомлялося, вихідними в Угорщині 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польськими номерами. За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

На початку серпня в Італії на автомагістралі Терні–Рієті сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса, трьох легкових автомобілів і фургона, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще 34 дістали поранення.