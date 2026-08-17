В Венгрии возбудили дело против водителя польского автобуса, в ДТП с которым погибли 12 человек

Полиция Венгрии возбудила уголовное дело против водителя польского автобуса, который в воскресенье попал в ДТП на автомагистрали M3, по обвинению в халатном причинении массовой аварии со смертельным исходом.

Об этом сообщило управление полиции уезда Боршод-Абауй-Земплен, передает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

В понедельник венгерская полиция сообщила, что в отношении водителя польского автобуса возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в "халатности, повлекшей за собой катастрофу с многочисленными жертвами".

На основании имеющейся на данный момент информации предполагается, что водитель заснул за рулем. Он задержан.

"Во вторник мы планируем доставить его в суд, который вправе принять решение о продлении срока содержания под стражей на 30 дней", – сообщил представитель главного управления полиции уезда Боршод-Абауй-Земплен.

"В настоящее время не ведутся никакие переговоры о передаче водителя (польской стороне). Венгерские правоохранители интенсивно продолжают расследование. Мы стремимся завершить расследование как можно быстрее и максимально профессионально, а также без всяких сомнений установить причину аварии", – добавил он.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Венгрии 12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате аварии автобуса с польскими номерами. По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

В начале августа в Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, трех легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.