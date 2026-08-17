Трамп погрожує Оману бомбардуваннями, якщо той "стане на шляху" США

Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що США "рознесуть на друзки" Оман, якщо той стане їм на заваді під час суперечки з Іраном щодо Ормузької протоки.

Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зробив цю заяву на тлі закінчення терміну перемир’я між США та Іраном.

"Якщо Оман стане нам на шляху, ми розбомбимо його вщент", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що американська блокада чинить тиск на Іран.

Президент США розповів, що у нього немає конкретних термінів для вирішення конфлікту і він не поспішає.

Минулого тижня Іран заявив, що веде переговори з Оманом щодо того, як знову відкрити Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Трамп у середу, 12 серпня, заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Ормузьку протоку. А перед тим він заявив, що військові США нібито очистили від мін Ормузьку протоку і контролюють її "на 100%".

Після цього в іранському центральному військовому командуванні заперечили заяви американського президента.