Трамп угрожает Оману бомбардировками, если тот "встанет на пути" США

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США "разнесут в щепки" Оман, если тот станет им на пути в ходе спора с Ираном по поводу Ормузского пролива.

Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп сделал это заявление на фоне окончания срока перемирия между США и Ираном.

"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим его до основания", – сказал Трамп.

Он также отметил, что американская блокада оказывает давление на Иран.

Президент США рассказал, что у него нет конкретных сроков для урегулирования конфликта и он не торопится.

На прошлой неделе Иран заявил, что ведет переговоры с Оманом о том, как вновь открыть Ормузский пролив.

Напомним, Трамп в среду, 12 августа, заявил, что Соединённые Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. А перед этим он заявил, что военные США якобы очистили от мин Ормузский пролив и контролируют его "на 100%".

После этого в иранском центральном военном командовании опровергли заявления американского президента.