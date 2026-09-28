Глава МЗС Німеччини на зустрічі з Лавровим порушив тему зернової блокади

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим порушив тему зернової блокади у Чорному морі, але це не дало жодних результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів речник МЗС Німеччини Йозеф Гінтерзеер, якого цитує DW.

Як зазначив представник німецького зовнішньополітичного відомства, порушити питання зернової блокади Вадефуля просили представники низки країни.

Німецький міністр відгукнувся на це прохання, однак конкретних результатів щодо цього досягти не вдалося.

"Як ви знаєте, Чорне море має виняткове значення для забезпечення світу зерном, насамперед пшеницею. Тому міністр закордонних справ відгукнувся на це прохання. Це питання, яке стосується всього світу і, зокрема, звичайно, країн Глобального Півдня, до яких належать багато країн – покупців зернових із Чорноморського регіону, насамперед з України", – зазначив речник.

Гітерзеер нагадав, що "зернові – це товар, який швидко псується, тому діяти потрібно негайно". Тим часом поки що досягти прогресу в цьому питанні не вдалося, констатував він.

Посилаючись на конфіденційність теми, речник МЗС ФРН не став вдаватися в подробиці поточних переговорів щодо зняття зернової блокади в Чорному морі, давши зрозуміти лише, що на досягнення прогресу в цій сфері спрямовані зусилля багатьох держав.

Сам Вадефуль раніше пояснив, що провів зустріч з Лавровим, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.