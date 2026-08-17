Голова прикордонної служби Литви йде у відставку через інцидент на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас повідомив, що Рустамас Любаєвас, начальник Державної прикордонної служби, подав у відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кателінас зазначив у понеділок, що Любаєвас, який до цього часу очолював Державну прикордонну службу, ухвалив рішення піти у відставку.

"Ні, я насправді не мав до цього жодного стосунку, це було особисте рішення командувача", – сказав міністр.

"Сьогодні вдень генерал Рустамас Любаєвас особисто повідомив мені, що, оцінивши всі обставини та не бажаючи зашкодити репутації й престижу Державної прикордонної служби, він вирішив піти у відставку з посади командувача Державної прикордонної служби. Я поважаю його рішення і вважаю його відповідальним кроком у поточній ситуації", – заявив міністр у зверненні до журналістів.

Він обіцяє найближчим часом подати до уряду проєкт постанови щодо звільнення Любаєваса. Він очолював Державну прикордонну службу з 2019 року.

"Після інциденту на кордоні виникли серйозні питання не лише щодо того, чи була інформація надана своєчасно, точно та вичерпно, а й щодо обставин самого інциденту", – зазначив Кателінас.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час інциденту на кордоні наприкінці липня нелегальні мігранти намагалися затягнути одного з прикордонників на територію Білорусі, але йому вдалося вирватися. Кателінас після цього заявив, що якщо ця інформація підтвердиться, він більше не бачить можливості для того, щоб командувач Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас продовжував виконувати свої обов’язки.

Нещодавно писали, що Литва придбає технології, які допоможуть прикордонникам ефективніше виявляти тунелі, які прокладаються для нелегальної міграції в країну.