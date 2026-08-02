Литва придбає технології для виявлення тунелів нелегальних мігрантів

Литва придбає технології, які допоможуть прикордонникам ефективніше виявляти тунелі, які прокладаються для нелегальної міграції в країну.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас, якого цитує LRT, передає "Європейська правда".

Кателінас розповів про успішне випробування технології виявлення тунелів, придбаної у поляків.

"Минулого тижня ми випробували запозичену у поляків технологію, яка дозволяє фіксувати спроби прокопування тунелів – вона працює, вона виявила той єдиний тунель, про який було оголошено, тож ми придбаємо цю технологію, і прикордонники точно зможуть нею користуватися", – повідомив міністр.

Він зазначив, що останнім часом було виявлено "не одну десятку спроб" прокопування тунелів через кордон. За його словами, всі тунелі були знищені.

"Так, ця проблема існує, адже спочатку, коли огорожі ще не було (нелегальні мігранти – ред.), намагалися пройти прямо, потім з’явилася огорожа – намагалися перелізти через неї, потім з’явилися інші заходи, ну, а тепер вже намагаються проникнути знизу. На кожне обмеження намагаються знайти обхід", – пояснив посадовець.

Цього тижня Державна служба охорони кордонів Литви (VSAT) повідомила, що в Лаздійському районі, поблизу села Пертако, за допомогою аналізу коливань поверхні землі було виявлено недокопаний підземний тунель. Після проведення необхідних процедур його засипали.

Наприкінці липня ще одну групу нелегальних мігрантів було зупинено на півдні країні після того, як правоохоронці виявили недокопаний тунель.

Командувач VSAT Рустамас Любаєв заявив, що останнім часом фіксується чимало таких тунелів, але випадки, коли мігрантам вдається непомітно потрапити до Литви, є поодинокими.

Сусідня до Литви Латвія ввечері 31 липня закрила кордон із Білоруссю, людей закликали використовувати інші маршрути для повернення до країни.

Цього року Латвія зіштовхнулася зі зростанням нелегальної міграції з Білорусі. Майже 8 тисяч мігрантів намагалися потрапити до країни з Білорусі – це майже вдев’ятеро більше, ніж кількість тих, хто намагався потрапити до Литви.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть "вище керівництво російської мафії".

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.