У Литві прикордонника поранили та намагалися силою відвести в бік Білорусі

У Литві стало відомо про інцидент на кордоні з Білоруссю, який відбувся ще у липні: один із прикордонників отримав легкі поранення, а мігранти намагалися виштовхнути його в бік білоруської території.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Зазначається, що згаданий співробітник наразі перебуває на лікарняному.

Інформацію про те, що один із співробітників перебуває на лікарняному, порталу підтвердив голова профспілки установ досудового розслідування Вільнюського повіту Віталіюс Ягмінас.

Крім того, повідомляється, що голова прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас нібито надав прикордонникам інструкції щодо того, що вони мають говорити про інцидент, що стався.

У відповідь на журналістський запит литовське прикордонне відомство зазначило, що не може коментувати обставини цієї події, оскільки щодо неї проводяться досудові розслідування.

Першим про інцидент минулого тижня повідомив портал Delfi. За його даними, у Лаздійському районі на території Капчяместської застави після виявлення тунелю, виритого під державним кордоном, четверо прикордонників влаштували засідку. Прикордонники затримали кількох мігрантів і наділи на них наручники, але під час затримання близько 20 іноземців напали на співробітників.

Останнім довелося тікати, тоді як нелегальні мігранти, включаючи тих, хто був у наручниках, втекли до Білорусі. Прикордонна служба повідомляла про виявлений тунель і мігрантів, які втекли, але промовчала про напад на співробітників.

Любаєвс неодноразово спростовував твердження про те, що на співробітників міг бути скоєний напад.

Нещодавно писали, що Литва придбає технології, які допоможуть прикордонникам ефективніше виявляти тунелі, які прокладаються для нелегальної міграції в країну.

Сусідня до Литви Латвія ввечері 31 липня закрила кордон із Білоруссю, людей закликали використовувати інші маршрути для повернення до країни.