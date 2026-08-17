Глава пограничной службы Литвы уходит в отставку из-за инцидента на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас сообщил, что Рустамас Любаевас, начальник Государственной пограничной службы, подал в отставку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Кателинас отметил в понедельник, что Любаевас, до сих пор возглавлявший Государственную пограничную службу, принял решение уйти в отставку.

"Нет, я на самом деле не имел к этому никакого отношения, это было личное решение командующего", – сказал министр.

"Сегодня днём генерал Рустамас Любаевас лично сообщил мне, что, оценив все обстоятельства и не желая нанести ущерб репутации и престижу Государственной пограничной службы, он решил уйти в отставку с должности командующего Государственной пограничной службой. Я уважаю его решение и считаю его ответственным шагом в сложившейся ситуации", – заявил министр в обращении к журналистам.

Он обещает в ближайшее время подать в правительство проект постановления об увольнении Любаеваса. Он возглавлял Государственную пограничную службу с 2019 года.

"После инцидента на границе возникли серьезные вопросы не только о том, была ли информация предоставлена своевременно, точно и исчерпывающе, но и об обстоятельствах самого инцидента", – отметил Кателинас.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время инцидента на границе в конце июля нелегальные мигранты пытались затащить одного из пограничников на территорию Беларуси, но ему удалось вырваться. Кателинас после этого заявил, что если эта информация подтвердится, он больше не видит возможности для того, чтобы командующий Государственной пограничной службой Рустамас Любаевас продолжал исполнять свои обязанности.

Недавно сообщалось, что Литва приобретёт технологии, которые помогут пограничникам эффективнее выявлять туннели, прокладываемые для нелегальной миграции в страну.