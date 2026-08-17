У Литві отримали інформацію про зв’язок між інцидентом у Лейпцигу та "вибуховими посилками"

Міністри оборони та внутрішніх справ Литви отримали інформацію про можливий зв’язок між інцидентом із дроном в аеропорту "Лейпциг/Галле" в Німеччині та триваючим литовським розслідуванням щодо посилок з запальними пристроями, надісланих за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр оборони Робертас Каунас минулого тижня заявив, що очікує отримати інформацію щодо цього інциденту та повідомлення про те, що "сліди ДНК також ведуть через територію Литви".

Міністерство внутрішніх справ повідомило в понеділок, що литовські органи влади активно співпрацюють із закордонними колегами з метою запобігання потенційним актам саботажу. Воно відмовилося надавати додаткові подробиці, оскільки розслідування триває.

Каунас підтвердив, що отримав цю інформацію, але зазначив, що вона "безумовно не призначена для оприлюднення".

"Це питання, безперечно, належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, тому я не бажаю коментувати питання, що виходять за межі мого відомства, але всю запитувану інформацію ми отримали", – сказав Каунас.

На початку серпня поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" на сході Німеччини було виявлено дрон із вибухівкою.

З того часу німецькі слідчі виявили сліди ДНК, які збігаються з доказами, зібраними після інциденту в логістичному центрі DHL у Лейпцигу в липні 2024 року. Цю ДНК не вдалося пов’язати з конкретною особою.

Тоді з Литви до Великої Британії та Польщі було відправлено чотири посилки. Дві з чотирьох посилок, що містили запалювальні пристрої, були відправлені через DHL. Одна загорілася в аеропорту Лейпцига, а інша – на складі у Великій Британії.

Справа про запалювальні пристрої зараз розглядається у Вільнюському регіональному суді, де звинувачення висунуто п’ятьом особам.