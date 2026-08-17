В Литве получили информацию о связи между инцидентом в Лейпциге и "взрывными посылками"

Министры обороны и внутренних дел Литвы получили информацию о возможной связи между инцидентом с дроном в аэропорту "Лейпциг/Галле" в Германии и продолжающимся литовским расследованием по посылкам с зажигательными устройствами, отправленными за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр обороны Робертас Каунас на прошлой неделе заявил, что ожидает получить информацию об этом инциденте и сообщение о том, что "следы ДНК также ведут через территорию Литвы".

Министерство внутренних дел сообщило в понедельник, что литовские власти активно сотрудничают с зарубежными коллегами с целью предотвращения потенциальных актов саботажа. Оно отказалось предоставлять дополнительные подробности, поскольку расследование продолжается.

Каунас подтвердил, что получил эту информацию, но отметил, что она "безусловно не предназначена для обнародования".

"Этот вопрос, несомненно, относится к компетенции Министерства внутренних дел, поэтому я не хочу комментировать вопросы, выходящие за пределы моего ведомства, но всю запрашиваемую информацию мы получили", – сказал Каунас.

В начале августа возле украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" на востоке Германии был обнаружен дрон со взрывчаткой.

С тех пор немецкие следователи обнаружили следы ДНК, которые совпадают с уликами, собранными после инцидента в логистическом центре DHL в Лейпциге в июле 2024 года. Эту ДНК не удалось связать с конкретным лицом.

Тогда из Литвы в Великобританию и Польшу были отправлены четыре посылки. Две из четырёх посылок, содержавших зажигательные устройства, были отправлены через DHL. Одна загорелась в аэропорту Лейпцига, а другая – на складе в Великобритании.

Дело о зажигательных устройствах в настоящее время рассматривается в Вильнюсском региональном суде, где обвинения предъявлены пяти лицам.