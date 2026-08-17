В НАТО відреагували на дані про секретні бази РФ для запуску дронів

В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу.

Про це посадовець НАТО сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".



Так в штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену Telegraph інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО, а деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні.



"НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози", – сказав посадовець НАТО.

"Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші передові сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації", – додав він.



Він зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. "На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО Drone Edge. Завдяки Drone Edge союзники інвестують близько 40 млрд доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних п'яти років і до кінця 2027 року навчать у п'ять разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах", – деталізував співрозмовник агентства.



Посадовець НАТО запевнив, що союзники продовжують "зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в нашому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника".

Нагадаємо, у вересні 2025, коли до Польщі вперше масово вторглися російські безпілотники, деякі з них залетіли за понад 200 км від східного кордону.

Вихідними Румунія поінформувала союзників про чергове збиття дрона, який порушив повітряний простір країни.