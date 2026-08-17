ЗМІ: Росія таємно розбудовує бази для запуску дронів, що дозволять бити по країнах НАТО

Росія розбудовує бази для пусків своїх ударних безпілотників, які дозволять застосовувати їх у тому числі проти країн НАТО; частина вже використовуються для ударів по Україні.

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph, пише "Європейська правда".

За даними, які отримали журналісти, РФ таємно розбудовує майданчики для запуску ударних безпілотників, з яких зможе завдавати ударів у тому числі по країнах-членах НАТО.

Загалом йдеться про 10 баз, сім з яких вже використовуються для обстрілів України. Одночасно їхнє розташування робить їх довгостроковою загрозою для НАТО. З деяких баз безпілотники технічно спроможні долітати, зокрема, до Варшави.

У цьому контексті згадують, що, за даними розвідувальної спільноти європейських держав та США, Росія може влаштувати збройну провокацію проти Польщі, обравши ціллю критичну інфраструктуру, або ж здійснити "атаку під фальшивим прапором", поклавши провину на Україну.

З отриманих документів та супутникових знімків The Telegraph виявив щонайменш 59 нових рейкових "злітних смуг" для пусків безпілотників літакового типу неподалік кордонів РФ з Білоруссю та Україною. Подекуди ще триває будівництво нових смуг.

Аналіз фахівців компанії DroneSec встановив, що близько 20 з них мають більшу довжину і придатні для запуску "крил" найбільшої дальності.

Також знімки свідчать про спроможність зберігати біля пускових майданчиків одразу понад 1000 апаратів.

Нагадаємо, у вересні 2025, коли до Польщі вперше масово вторглися російські безпілотники, деякі з них залетіли за понад 200 км від східного кордону.

Вихідними Румунія поінформувала союзників про чергове збиття дрона, який порушив повітряний простір країни.