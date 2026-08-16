Румунія поінформувала союзників про чергове збиття дрона

Румунія поінформувала союзників по НАТО щодо інциденту з безпілотником, який порушив повітряний простір країни в ніч проти неділі та був збитий іспанським винищувачем.

Про це в мережі X написала глава МЗС Румунії Оана Цою, передає "Європейська правда".

Посадовиця подякувала всім причетним за успішну місію з нейтралізації дрона-порушника повітряного простору. Вона зазначила, що іспанські винищувачі розпочали патрулювання неба над Румунією цього серпня у відповідь на попередні інциденти з безпілотниками.

"Румунія перебуває на передовій, захищаючи кордон НАТО та Європейського Союзу. Ми поінформували наших союзників і продовжуватимемо розбудовувати потужну оборону та систему стримування на східному фланзі", – зазначила Цою.

Глава румунського МЗС зазначила, що це вже третій безпілотний апарат, який незаконно вторгся в повітряний простір країни і був збитий за останні три тижні.

Варто зазначити, що перед цим випадком Румунія вже тричі збивала безпілотники, які залітали на її територію. Це сталося 24 та 26 липня.

Цою також заявила, що до Дня ВМС Румунії, який відзначили у суботу, до румунського узбережжя винесло ще більше уламків дронів, а радари Міноборони країни зафіксували атаки понад 100 дронів на українські порти на Дунаї. У цьому контексті посадовиця назвала дії Росії незаконними.

"Ці спроби зупинити міжнародну торгівлю продовольством, яка є життєво важливою для забезпечення доступу до продуктів харчування на різних континентах та для стійкості України, є незаконними діями, що мають побічні наслідки для безпеки на Дунаї та в Чорному морі", – написала вона.

Як повідомлялося, в неділю винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що патрулює небо над Румунією, збив невідомий дрон, який порушив повітряний простір країни.

Перше бойове застосування авіації над Румунією для збиття такого БпЛА – який, як згодом підтвердили, був апаратом типу "Шахед" – відбулось 24 липня.

Цьому передували численні інциденти, коли російські безпілотники залітали на територію Румунії і падали там, здебільшого у прикордонні над Дунаєм – під час російських атак, спрямованих на українські порти.