ЗМІ: Греція хоче достроково погасити 13 млрд євро боргу

Греція планує достроково погасити близько 13 млрд євро боргу у 2026 році, щоб до кінця року знизити обсяг запозичень нижче рівня Італії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Погашення включатиме близько 2,5 млрд євро кредитів від Європейського механізму фінансової стабільності та облігації на суму 2,2 млрд євро, термін погашення яких настає у 2027 році, зазначило джерело. Греція також списала 1,2 млрд євро зі своїх казначейських векселів до 31 грудня, додало джерело.

Цей крок є продовженням аналогічних заходів у минулому, коли уряд в Афінах використовував значні бюджетні надлишки та високий рівень надлишкової ліквідності. У червні країна погасила кредити на фінансову допомогу в розмірі 6,9 млрд євро, що допомогло знизити дохідність її 10-річних облігацій до рівня, нижчого за показники Італії, Франції та Великої Британії.

Завдяки економіці, яка розвивається швидше, ніж у багатьох інших європейських країн, Греція, як очікується, цього року знову перевищить бюджетні цілі. За словами осіб, обізнаних з останніми показниками виконання бюджету, первинний профіцит, що не враховує виплати відсотків, знову перевищить цільовий показник.

Це надасть уряду певну свободу дій щодо видатків і дозволить швидше скорочувати запозичення. За даними Агентства з управління державним боргом, яке раніше прогнозувало показник на рівні 138,2%, співвідношення державного боргу Греції до ВВП цього року знизиться до 137%.

Це означатиме, що вже за кілька місяців Італія стане найбільш заборгованою країною Європи. Наразі Європейська комісія передбачає, що це станеться лише наступного року.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс на початку вересня представить найближчі пріоритети своєї адміністрації, а також, як очікується, оприлюднить план розвитку країни до 2030 року – перед виборами, які мають відбутися до середини 2027 року.

За умови, що виконання бюджету цього року перевищить очікування, Міцотакіс може оголосити про додаткові заходи підтримки для самозайнятих осіб та інших соціальних груп, зазначило одне з джерел, додавши, що план ще не є остаточним і може зазнати змін.

Будь-яке рішення відповідатиме фіскальним рамкам Європейської комісії, за словами цього джерела, яке наголосило, що уряд не ризикуватиме своєю репутацією, яку він завоював завдяки відновленню фінансів Греції після десятирічної боргової кризи.

Дострокові погашення боргу зменшують майбутні потреби у фінансуванні, а це означає, що стратегія фінансування на 2027 рік буде схожою на цьогорічну, зазначило джерело, додавши, що, за очікуваннями, грошові резерви Греції наприкінці 2026 року перевищать 30 млрд євро.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Брюссель пом'якшити фіскальні правила Європейського Союзу, щоб допомогти урядам подолати економічний шок, спричинений війною в Ірані та стрімким зростанням цін на енергоносії.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вже закликав Єврокомісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.