СМИ: Греция хочет досрочно погасить 13 млрд евро долга

Греция планирует досрочно погасить около 13 млрд евро долга в 2026 году, чтобы к концу года снизить объем заимствований ниже уровня Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации.

Погашение будет включать около 2,5 млрд евро кредитов от Европейского механизма финансовой стабильности и облигации на сумму 2,2 млрд евро, срок погашения которых наступает в 2027 году, отметил источник. Греция также списала 1,2 млрд евро со своих казначейских векселей до 31 декабря, добавил источник.

Этот шаг является продолжением аналогичных мер в прошлом, когда правительство в Афинах использовало значительные бюджетные излишки и высокий уровень избыточной ликвидности. В июне страна погасила кредиты на финансовую помощь в размере 6,9 млрд евро, что помогло снизить доходность ее 10-летних облигаций до уровня, ниже показателей Италии, Франции и Великобритании.

Благодаря экономике, которая развивается быстрее, чем во многих других европейских странах, Греция, как ожидается, в этом году снова превысит бюджетные цели. По словам лиц, знакомых с последними показателями исполнения бюджета, первичный профицит, не учитывающий выплату процентов, снова превысит целевой показатель.

Это даст правительству определенную свободу действий в отношении расходов и позволит быстрее сокращать заимствования. По данным Агентства по управлению государственным долгом, которое ранее прогнозировало показатель на уровне 138,2%, соотношение государственного долга Греции к ВВП в этом году снизится до 137%.

Это будет означать, что уже через несколько месяцев Италия станет самой задолженной страной Европы. В настоящее время Европейская комиссия предполагает, что это произойдет только в следующем году.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис в начале сентября представит ближайшие приоритеты своей администрации, а также, как ожидается, обнародует план развития страны до 2030 года – перед выборами, которые должны состояться до середины 2027 года.

При условии, что исполнение бюджета в этом году превысит ожидания, Мицотакис может объявить о дополнительных мерах поддержки для самозанятых и других социальных групп, отметил один из источников, добавив, что план еще не является окончательным и может претерпеть изменения.

Любое решение будет соответствовать фискальным рамкам Европейской комиссии, по словам этого источника, который подчеркнул, что правительство не станет рисковать своей репутацией, которую оно завоевало благодаря восстановлению финансов Греции после десятилетнего долгового кризиса.

Досрочное погашение долга снижает будущие потребности в финансировании, а это означает, что стратегия финансирования на 2027 год будет схожа с нынешней, отметил источник, добавив, что, по ожиданиям, денежные резервы Греции в конце 2026 года превысят 30 млрд евро.

Напомним, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Брюссель смягчить фискальные правила Европейского Союза, чтобы помочь правительствам преодолеть экономический шок, вызванный войной в Иране и стремительным ростом цен на энергоносители.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уже призвал Еврокомиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, какие в настоящее время предусмотрены для расходов на оборону.