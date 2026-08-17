У Варшаві зібрали 40 тисяч підписів для проведення референдуму про відставку мера

У Варшаві вже понад 40 тисяч мешканців підписалися за проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень мера столиці Рафала Тшасковського від партії Дональда Туска та всієї міської ради.

Про це повідомив у соцмережі Х один із ініціаторів проведення референдуму Мачей Вільк, пише "Європейська правда".

Збір підписів ініціативна група Stołeczna Operacja Referendalna розпочала 30 липня. За перші чотири дні під зверненням підписалися 15 тисяч людей. У понеділок Вільк повідомив, що кількість підписів перевищила 40 тисяч.

"Варшава прокидається. Вже понад 40 тисяч варшав’ян підписали петицію про проведення референдуму щодо відставки влади столиці", – написав він.

Збір підписів триватиме до 28 вересня. Для призначення референдуму необхідно заручитися підтримкою 10% виборців Варшави – орієнтовно 132 тисяч мешканців. Точну кількість підписів, необхідну для проведення голосування, визначить виборчий комісар.

Організатори планують найближчими тижнями активізувати кампанію зі збору підписів. За словами Вілька, на вулицях Варшави працюватиме більше волонтерів у помаранчевих жилетах та пунктів збору підписів.

Для того, щоб референдум вважався таким, що відбувся, у ньому мають взяти участь щонайменше три п'ятих кількості виборців, які голосували на останніх місцевих виборах. Це близько 450 тисяч виборців.

Це не перша спроба провести у Варшаві референдум щодо дострокового припинення повноважень мера. У жовтні 2013 року мешканці столиці голосували щодо відставки тодішньої очільниці міста Ганни Гронкевич-Вальц. Референдум тоді визнали недійсним через недостатню явку.

Нагадаємо, 24 травня у Кракові пройшов референдум щодо відкликання Александра Мішальського, представника партії Дональда Туска "Громадянська платформа", з посади мера, що призвів до його відставки.

Деталі читайте у статті: Референдум не на користь Туска: як сенсація у Кракові вплине на політичні розклади у Польщі