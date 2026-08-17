В Варшаве собрали 40 тысяч подписей за проведение референдума об отставке мэра

В Варшаве уже более 40 тысяч жителей подписались за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий мэра столицы Рафала Тшасковского из партии Дональда Туска и всего городского совета.

Об этом сообщил в соцсети Х один из инициаторов проведения референдума Мачей Вильк, пишет "Европейская правда".

Сбор подписей инициативная группа Stołeczna Operacja Referendalna начала 30 июля. За первые четыре дня под обращением подписались 15 тысяч человек. В понедельник Вильк сообщил, что количество подписей превысило 40 тысяч.

"Варшава просыпается. Уже более 40 тысяч варшавян подписали петицию о проведении референдума об отставке властей столицы", – написал он.

Сбор подписей продлится до 28 сентября. Для назначения референдума необходимо заручиться поддержкой 10% избирателей Варшавы – ориентировочно 132 тысяч жителей. Точное количество подписей, необходимое для проведения голосования, определит избирательный комиссар.

Организаторы планируют в ближайшие недели активизировать кампанию по сбору подписей. По словам Вилка, на улицах Варшавы будет работать больше волонтеров в оранжевых жилетах и пунктов сбора подписей.

Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нём должны принять участие не менее трёх пятых избирателей, проголосовавших на последних местных выборах. Это около 450 тысяч избирателей.

Это не первая попытка провести в Варшаве референдум о досрочном прекращении полномочий мэра. В октябре 2013 года жители столицы голосовали по вопросу отставки тогдашней главы города Ханны Гронкевич-Вальц. Референдум тогда признали недействительным из-за недостаточной явки.

Напомним, 24 мая в Кракове прошел референдум об отзыве Александра Мишальского, представителя партии Дональда Туска "Гражданская платформа", с поста мэра, что привело к его отставке.

Подробности читайте в статье: Референдум не в пользу Туска: как сенсация в Кракове повлияет на политическую расстановку сил в Польше