В МЗС Литви розглянуть заклик щодо скорочення часу транзиту росіян

У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили, що розглянуть заклик щодо скорочення часу для транзиту громадян РФ територією країни до шести годин.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В литовському МЗС підтвердили, що отримали пропозицію депутата та колишнього міністра оборони Арвідаса Анушаускаса щодо скорочення часу транзиту росіян.

"МЗС отримало відповідного листа від члена Сейму Арвідаса Анушаускаса та вивчає його", – повідомили у відомстві.

Анушаускас раніше заявив, що вніс пропозицію у зв’язку зі зростаючою кількістю порушень під час транзиту російських громадян. Він пропонує звузити часове вікно для транзиту до 6 годин та використовувати автоматичну систему розпізнавання номерів для контролю часу та можливих відхилень від маршруту.

Він аргументує, що пропозиція не суперечить правилам ЄС, та передбачає винятки на випадок обставин непереборної сили, як ДТП, несправність автомобіля, черги на кордоні, складні погодні умови тощо.

В Офісі президента зазначили, що "абсолютно не бачать причин" заперечувати проти пропозиції, оскільки коротший час для проїзду територією Литви зменшує ризик порушень.

Нагадаємо, йдеться про транзит росіян, які прямують з основної частини РФ до Калінінградської області.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон з Білоруссю й обмежити транзит до Калінінграда на тлі проблеми з контрабандними метеокулями.