В МИД Литвы рассмотрят предложение о сокращении времени транзита россиян

В Министерстве иностранных дел Литвы подтвердили, что рассмотрят предложение о сокращении времени транзита граждан РФ по территории страны до шести часов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В литовском МИД подтвердили, что получили предложение депутата и бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса о сокращении времени транзита россиян.

"МИД получил соответствующее письмо от члена Сейма Арвидаса Анушаускаса и изучает его", – сообщили в ведомстве.

Анушаускас ранее заявил, что внес предложение в связи с растущим количеством нарушений во время транзита российских граждан. Он предлагает сократить временное окно для транзита до 6 часов и использовать автоматическую систему распознавания номеров для контроля времени и возможных отклонений от маршрута.

Он аргументирует, что предложение не противоречит правилам ЕС и предусматривает исключения на случай форс-мажорных обстоятельств, таких как ДТП, неисправность автомобиля, очереди на границе, сложные погодные условия и т. п.

В Офисе президента отметили, что "абсолютно не видят причин" возражать против предложения, поскольку более короткое временное окно для проезда по территории Литвы снижает риск нарушений.

Напомним, речь идет о транзите россиян, следующих из основной части РФ в Калининградскую область.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предлагал закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград на фоне проблемы с контрабандными метеошарами.