ЗМІ: у Чорному морі зазнав атаки танкер під прапором Греції з нафтою РФ

Нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором міг зазнати атаки в Чорному морі після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Про це агентству Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників агентства, судно класу Suezmax Skiros зазнало атаки після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська.

Зазначається, що хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Атака, за даними співрозмовників, сталася в неділю, 16 серпня, неподалік від термінала.

"Це перший напад на судно, що заходить до термінала КТК – ключового каналу експорту казахстанської нафти – після майже тритижневої перерви в атаках. Минулого місяця неодноразові удари безпілотників перервали завантаження вантажів КТК, на які нещодавно припадало майже 2% світових поставок нафти, та змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток", – йдеться у публікації.

Компанія з Афін, зазначена в системі Equasis як менеджер Skiros, повідомила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося, а також що власники судна про це знають.

Раніше ЗМІ писали, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, що використовують важливий чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про те, що Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об’єктах інфраструктури Чорного моря, повідомляло також Bloomberg.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.