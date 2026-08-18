СМИ: в Чёрном море подвергся нападению танкер под флагом Греции с нефтью из РФ

Нефтяной танкер Skiros под греческим флагом, возможно, подвергся нападению в Чёрном море после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".

По информации собеседников агентства, судно класса Suezmax Skiros подверглось нападению после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска.

Отмечается, что хотя КТК в основном погружает казахстанскую нефть, эта конкретная партия была российского происхождения. Атака, по данным собеседников, произошла в воскресенье, 16 августа, недалеко от терминала.

"Это первое нападение на судно, заходящее в терминал КТК – ключевого канала экспорта казахстанской нефти – после почти трехнедельного перерыва в атаках. В прошлом месяце неоднократные удары беспилотников прервали погрузку грузов КТК, на долю которых недавно приходилось почти 2% мировых поставок нефти, и вынудили казахстанские нефтяные месторождения сократить добычу", – говорится в публикации.

Компания из Афин, указанная в системе Equasis в качестве менеджера Skiros, сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и загрязнения не произошло, а также что владельцы судна об этом знают.

Ранее СМИ писали, что Украина прекратила интенсивную кампанию ударов беспилотников по нефтяным танкерам, использующим важный черноморский порт в Новороссийске, после просьбы, высказанной в конце прошлого месяца вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

О том, что Украина согласилась не наносить удары по некоторым нероссийским нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры Черного моря, сообщало также агентство Bloomberg.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в начале июля во время публичной части встречи с президентом Владимиром Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.