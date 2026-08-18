Уряд визначив зміцнення партнерства з НАТО однією з цілей на 2026–2027 роки

Уряд України визначив зміцнення політичного та практичного партнерства з НАТО однією з операційних цілей на 2026–2027 роки.

Про це йдеться у додатку до проєкту постанови про програму діяльності Кабінету Міністрів України, пише "Європейська правда".

Як свідчить додаток до законопроєкту, у 2026–2027 роках Україна має продовжити політичний діалог із країнами-членами НАТО з метою набуття членства в Альянсі.

Окремим завданням визначено координацію, контроль та моніторинг виконання державними органами необхідних реформ для реалізації євроатлантичних прагнень України.

Також уряд, як зазначається, планує забезпечити максимальне використання можливостей усіх механізмів та інструментів взаємодії з НАТО.

Йдеться, зокрема, про розбудову нових і посилення наявних спроможностей сектору безпеки та оборони України.

У документі зазначається, що зміцнення партнерства з НАТО має відповідати стратегічним цілям уряду, а саме: побудові спроможної європейської держави та забезпеченню готовності України до максимально швидкого завершення переговорів про вступ до ЄС і поглиблення євроатлантичної інтеграції.

На початку серпня опитування свідчили, що у разі проведення найближчим часом референдуму щодо вступу України в ЄС на ньому проголосували б "за" майже 70% українців; за вступ у НАТО голосували б понад 61%.

Також варто нагадати, що нещодавно посла України у Сполученому Королівстві, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного попросили прокоментувати питання участі України у коаліції JEF (Об'єднані експедиційні сили), після чого він висловився загалом щодо Альянсу.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" – сказав тоді він.

Після цього у МЗС України заявили, що слова Залужного щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об'єднані експедиційні сили), не НАТО.