Правительство Украины определило укрепление политического и практического партнерства с НАТО в качестве одной из оперативных целей на 2026–2027 годы.

Об этом говорится в приложении к проекту постановления о программе деятельности Кабинета Министров Украины, пишет "Европейская правда".

Как следует из приложения к законопроекту, в 2026–2027 годах Украина должна продолжить политический диалог со странами-членами НАТО с целью вступления в Альянс.

Отдельной задачей определены координация, контроль и мониторинг выполнения государственными органами необходимых реформ для реализации евроатлантических устремлений Украины.

Также правительство, как отмечается, планирует обеспечить максимальное использование возможностей всех механизмов и инструментов взаимодействия с НАТО.

Речь идет, в частности, о развитии новых и укреплении существующих потенциалов сектора безопасности и обороны Украины.

В документе отмечается, что укрепление партнерства с НАТО должно соответствовать стратегическим целям правительства, а именно: построению сильного европейского государства и обеспечению готовности Украины к максимально быстрому завершению переговоров о вступлении в ЕС и углублению евроатлантической интеграции.

В начале августа опросы показали, что в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС на нём "за" проголосовали бы почти 70% украинцев; за вступление в НАТО проголосовали бы более 61%.

Также стоит напомнить, что недавно посла Украины в Соединённом Королевстве, бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного попросили прокомментировать вопрос участия Украины в коалиции JEF (Объединённые экспедиционные силы), после чего он высказался в целом об Альянсе.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" – сказал тогда он.

После этого в МИД Украины заявили, что слова Залужного о перспективах членства Украины в НАТО были вырваны из контекста и вызвали резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF (Объединенных экспедиционных силах), а не о НАТО.