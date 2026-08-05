У МЗС прокоментували слова Залужного про перспективи вступу України до НАТО

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву посла України у Британії, генерала Валерія Залужного, який нещодавно сказав, що не вважає перспективним рух України до членства в НАТО, визначений в Конституції України.

Про це Тихий сказав у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві Залужного попросили прокоментувати питання участі України у коаліції JEF (Об'єднані експедиційні сили), після чого він висловився загалом щодо Альянсу.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" – сказав тоді він.

Тихий своєю чергою заявив, що слова посла щодо перспектив членства України в НАТО "були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО".

"Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО. Аби запобігти маніпуляціям, повторю нашу багаторічну офіційну позицію: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору", – сказав речник МЗС.

Він висловив переконання, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі.

"Архітектура безпеки в Європі неможлива без України – це реальність. Її усвідомлення сприятиме побудові консенсусу в Альянсі щодо членства нашої держави. І це усвідомлення зростає. Свідченням є цьогорічний підсумковий документ саміту НАТО в Анкарі, де Україна визнана контрибʼютором євроатлантичної безпеки", – додав Тихий.

Раніше 10 членів Об’єднаних експедиційних сил (тобто JEF) підписали меморандум про наміри щодо створення "багатонаціональних морських сил", які виступатимуть "доповненням до НАТО".

Україна вже приєдналася до угоди про розширене партнерство з JEF.