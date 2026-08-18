Стали известны цели правительства Украины в отношении переговоров о вступлении в ЕС

В правительственной программе, внесенной на рассмотрение Верховной Рады, ставится цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию в течение 2027 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в документах, обнародованных вместе с соответствующим проектом постановления.

В "евроинтеграционном" разделе Программы деятельности Кабмина в качестве первой цели деятельности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции указаны вступительные переговоры с ЕС по всем кластерам и переход к подготовке Договора о вступлении Украины в ЕС.

В качестве конкретных задач определены начало переговоров по кластеру 2 "Внутренний рынок", кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", кластеру 4 "Зеленый курс и устойчивое развитие", кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". В качестве временных рамок для открнытия всех указаны 2026–2027 годы.

Кроме того, ставится цель "выполнить условия для обеспечения готовности к закрытию всех переговорных кластеров" в 2027 году.

Временным ориентиром для начала подготовки проекта Договора о вступлении Украины в ЕС и создания соответствующей рабочей группы в рамках Совета ЕС указан 2027 год.

Второй масштабной целью для вице-премьера определено расширение секторальной и экономической интеграции с ЕС и выполнение условий для получения членства в ОЭСР.

Конкретными задачами в этом направлении определили:

заключение соглашения о так называемом "промышленном безвизе" (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) в 2026 году;

подача заявки на присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) в 2027 году;

в 2027 году; консолидация работы с Организацией экономического сотрудничества и развития с целью начала официальных переговоров о членстве Украины в этой организации и разработка "Дорожной карты" вступления Украины в течение 2026–2027 годов.

Как известно, на данный момент у Украины открыто два кластера в переговорах о вступлении с ЕС – первый "Основы" и 6-й "Внешние отношения".

Временные перспективы открытия следующих четырех кластеров остаются неопределенными, в частности, из-за позиции Венгрии.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов ранее заявлял, что рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью.

По его мнению, завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача.