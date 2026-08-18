Более 47 % поляков считают, что правящая коалиция не заслуживает еще одного срока
Более 47% поляков в той или иной степени разочарованы деятельностью правительства Дональда Туска.
Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса UCE Research.
В рамках исследования общественного мнения, проводившегося 14–16 августа среди 1011 респондентов, задавали вопрос о том, заслуживает ли правящая коалиция Польши еще один срок у власти, если оценивать предыдущую деятельность правительства Туска.
31,4% респондентов ответили "однозначно нет", 16% – "скорее нет". Таким образом, общая доля недовольных достигает 47,4%.
Ответ "однозначно да" выбрали 16%, "скорее да" – 23,8% опрошенных; совокупная доля положительных оценок составляет 39,8%.
12,8% не определились с ответом.
Другой августовский опрос показал, что почти 60% поляков критически оценивают правительство Туска.
В Германии блок Мерца все больше отстает в рейтингах от ультраправых.