Глава МИД Эстонии после удара РФ по Харьковской области призвал повысить цену агрессии для Кремля

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал усилить давление на Россию после ракетного удара по Печенигам в Харьковской области, в результате которого погибли 10 человек.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, Россия в очередной раз намеренно взяла на прицел невинных украинских гражданских лиц, нанеся удар по Печенигам.

"Десять жизней оборвались в результате атаки, которая преследовала лишь одну цель – террор. Это серьезные нарушения международного права и продолжение практики использования человеческой жизни в качестве оружия. Такая жестокость требует полной ответственности и самого решительного осуждения", – подчеркнул он.

"Давление на Россию должно усилиться. Изоляция должна продолжаться. Цена агрессии должна расти, пока Кремль не изменит своих расчетов", – добавил эстонский министр.

Как известно, утром 18 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Печенигам Харьковской области – погибли 10 человек.

Напомним, Евросоюз в пятницу, 7 августа, утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на недавние массированные удары по Украине.

В понедельник, 17 августа, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.