Советник президента Литвы призвал "немного успокоиться" на фоне данных о риске провокаций РФ

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс заявил, что информация о возможных провокациях со стороны России против объектов критически важной инфраструктуры сама по себе не означает, что такие атаки будут осуществлены.

Заявление литовского чиновника приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Так он прокомментировал информацию от военной разведки Литвы, которая указывает на то, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по объектам критически важной инфраструктуры в странах Балтии.

По его словам, планирование – это стандартная составляющая деятельности любого государства, поэтому на фоне подобных сообщений прежде всего нужно "немного успокоиться".

"Когда говорят, что та или иная сторона планирует определенные действия, планирование происходит всегда. Это как дыхание... Пока не принято решение о реализации плана, то (планирование) – это просто необходимое условие", – отметил советник президента Литвы.

Чеснулявичюс рассказал, что Литва уже готовится к подобным угрозам: различные ведомства согласовали дополнительные меры по защите объектов критической инфраструктуры.

Как сообщалось, Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в области защиты от потенциальных атак России на инфраструктуру этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.