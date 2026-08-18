Президент Литви запевнив: ніхто не порушує питання про вихід країни з МКС

Литовський президент Гітанас Науседа стверджує, що ніхто не порушує питання про вихід Литви з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це він сказав в ефірі телеканалу LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що такий крок було б важко пояснити суспільству.

"По-перше, ніхто так не ставить питання. Вийти з Міжнародного кримінального суду країні, яка аплодувала рішенню МКС видати ордер на арешт (кремлівського правителя) Владіміра Путіна – вибачте, як би ми це пояснили нашим людям?. Зараз говорити про вихід із МКС, коли 27 членів ЄС є його частиною, – це абсолютно незрозумілий крок" – сказав він.

За словами президента, якби постало питання про долю МКС, державам все одно довелося б домовлятися про регулювання питань, які зараз перебувають у юрисдикції цього суду.

Литовські ЗМІ раніше повідомили, що офіційні особи США передали Вільнюсу повідомлення про те, що питання МКС є особливо актуальним для країн, де дислоковані американські військові, хоча й не погрожували безпосередньо виведенням військ у разі, якщо Литва залишиться членом суду.

Втім, у литовському МЗС раніше заявляли, що не розглядають можливості виходу з Міжнародного кримінального суду (МКС) на тлі планів США "демонтувати" цю установу.

Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців.

Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами "парасольки безпеки" США, відкинути повноваження МКС щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.