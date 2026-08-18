Глава МВД Германии подозревает связь между событиями в Лейпциге и другими инцидентами

После инцидента с взрывным дроном в аэропорту Лейпцига федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт считает, что возможна связь с другими запланированными атаками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

"Лейпциг – это не единичный случай, а часть более широкой сети", – заявил Добриндт во время открытия центра по исследованию дронов в Саксонии-Анхальт.

"Я подозреваю, что мы имеем дело с ситуацией, связанной с широким спектром сценариев атак", – добавил министр.

По его словам, в настоящее время ведется расследование.

Добриндт упомянул об инциденте на сербской границе, в ходе которого были задержаны так называемые "агенты низшего уровня", которые, вероятно, планировали взрывное нападение. Несколько недель назад в Берлине также были задержаны подозреваемые, которые приобрели боеприпасы и оружие, вероятно, с целью совершения теракта.

"Сейчас мы активно складываем эти кусочки пазла", – сказал Добриндт, имея в виду расследование инцидента в Лейпциге.

Он отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что, по мнению американской разведки, за инцидентом с дроном стоит Россия. Политик отметил, что его обязанность как федерального министра внутренних дел заключается в том, чтобы "представлять доказательства". Он не может возлагать ответственность "на основании подозрений".

Напомним, в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором, который попал туда незаметно.

По данным немецких следователей, беспилотник летел на крыло украинского самолета, но чудом не взорвался, а отскочил от крыла и упал на землю.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.