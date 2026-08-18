Британія профінансувала купівлю потужного трансформатора для Харківської області

Харківська область отримала новий силовий трансформатор потужністю 25 МВА для забезпечення функціонування своєї критично важливої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".

Обладнання вартістю понад 256 тисяч євро було профінансовано Великою Британією через Фонд підтримки енергетики України та доставлено на енергетичний об’єкт.

Це ще один важливий внесок у зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури в регіоні, який продовжує стикатися з наслідками російських атак, зазначили у відомстві.

Нещодавно Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Наприкінці червня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму близько 140 мільйонів євро на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.