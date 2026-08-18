Британия профинансировала закупку мощного трансформатора для Харьковской области

Харьковская область получила новый силовой трансформатор мощностью 25 МВА для обеспечения функционирования своей критически важной энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, пишет "Европейская правда".

Оборудование стоимостью более 256 тысяч евро было профинансировано Великобританией через Фонд поддержки энергетики Украины и доставлено на энергетический объект.

Это еще один важный вклад в укрепление устойчивости энергетической инфраструктуры в регионе, который продолжает сталкиваться с последствиями российских атак, отметили в ведомстве.

Недавно Европейский Союз направил дополнительные 30 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

В конце июня правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму около 140 миллионов евро на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.