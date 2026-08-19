Трамп оголосив про триденну відстрочку нових мит для Канади

Американський президент Дональд Трамп оголосив про триденну відстрочку щодо нових 50-відсоткових мит на канадські товари, які мали набути чинності в середу, 19 серпня.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, така відстрочка "ґрунтується на тому, що Канада та США, за умови остаточного узгодження документів, досягли угоди".

У своєму дописі американський президент додав, що нафтопровід Keystone XL – проєкт, скасований колишнім президентом Джо Байденом у 2021 році після багаторічного опору з боку корінних народів та екологічних організацій – "може бути "пробуджений із могили", але не надав деталей.

Як зазначило Reuters, допис Трампа з’явився після того, як він у вівторок, 18 серпня, поспілкувався з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, що стало їхньою другою розмовою цього тижня.

Як відомо, Трамп 21 липня підписав три прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції.

Нові тарифи мали набути чинності через 30 днів після підписання прокламацій.

Також писали, що торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Канада повинна скасувати свої торговельні заходи у відповідь проти американських товарів, щоб уникнути нових мит з боку Білого дому.