Трамп объявил о трёхдневной отсрочке введения новых пошлин для Канады

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной отсрочке введения новых 50-процентных пошлин на канадские товары, которые должны были вступить в силу в среду, 19 августа.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, такая отсрочка "основана на том, что Канада и США, при условии окончательного согласования документов, достигли договоренности".

В своем посте американский президент добавил, что нефтепровод Keystone XL – проект, отмененный бывшим президентом Джо Байденом в 2021 году после многолетнего сопротивления со стороны коренных народов и экологических организаций – "может быть „пробужден из могилы"", но не привёл подробностей.

Как отметило Reuters, пост Трампа появился после того, как он во вторник, 18 августа, пообщался с премьер-министром Канады Марком Карни, что стало их вторым разговором на этой неделе.

Как известно, 21 июля Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на отдельные товары из Канады, обвинив Оттаву в дискриминационном отношении к американской продукции.

Новые тарифы должны были вступить в силу через 30 дней после подписания прокламаций.

Также сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Канада должна отменить свои ответные торговые меры против американских товаров, чтобы избежать введения новых пошлин со стороны Белого дома.