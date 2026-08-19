В Угорщині Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента

У середу, 19 серпня, Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як заявив Мадяр, Бака, за якого 11 серпня проголосувала Національна асамблея як за нового президента Угорщини, офіційно вступив на цю посаду.

"Бажаю президенту успіхів у роботі, міцного здоров’я та якомога більше людяності", – акцентував прем’єр Угорщини.

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Протягом 1991-2008 років Бака працював у Європейському суді з прав людини. Після цього, у 2009 році, юрист очолив Верховний суд Угорщини. Його керівництво тривало два роки, оскільки він був звільнений після впровадження конституційної реформи. Сам Бака вважає, що його звільнення пов’язане з критикою судової реформи уряду Віктора Орбана.

Як відомо, 18 липня вже попередник Баки Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміни, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його.

Під час виборчої кампанії лідер партії "Тиса" Петер Мадяр обіцяв, що в разі отримання конституційної більшості змінить конституцію й усуне з посад призначених попередньою владою посадовців, яких він називав "маріонетками" Орбана, зокрема і президента Шуйока.