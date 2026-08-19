В Венгрии Андраш Бака официально вступил в должность президента

В среду, 19 августа, Андраш Бака официально вступил в должность президента Венгрии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Как заявил Мадьяр, Бака, за которого 11 августа проголосовала Национальная ассамблея в качестве нового президента Венгрии, официально вступил в должность.

"Желаю президенту успехов в работе, крепкого здоровья и как можно больше человечности", – подчеркнул премьер Венгрии.

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В период с 1991 по 2008 год Бака работал в Европейском суде по правам человека. После этого, в 2009 году, юрист возглавил Верховный суд Венгрии. Его руководство длилось два года, поскольку он был уволен после проведения конституционной реформы. Сам Бака считает, что его увольнение связано с критикой судебной реформы правительства Виктора Орбана.

Как известно, 18 июля уже предшественник Баки Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадmяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето.

Во время предвыборной кампании лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр обещал, что в случае получения конституционного большинства изменит конституцию и отстранит от должностей назначенных предыдущей властью чиновников, которых он называл "марионетками" Орбана, в том числе и президента Шуйока.