Потужний землетрус у південній частині Іспанії пошкодив будинки та авто

Рано вранці 15 серпня в південному іспанському місті Гранада стався землетрус магнітудою 5, внаслідок якого були пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Землетрус стався в муніципалітеті Алендін. За даними регіонального уряду, було пошкоджено будинки та автомобілі, проте про постраждалих не повідомлялося.

🇪🇸 Así se vivió el sismo en Alhendín (Granada), España. pic.twitter.com/x1t42LGmFP – Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 15, 2026

Як зазначається, служби екстреної допомоги врятували кількох людей із пошкоджених будівель.

🇪🇸 ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA – Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

"Якщо ви перебуваєте в Гранаді, відчули землетрус, з вами все гаразд, а ваш будинок не зазнав пошкоджень, зберігайте спокій і уникайте без необхідності входу та виходу з будівель. На вулиці тримайтеся подалі від фасадів, карнизів, балконів, стін та інших елементів, які можуть впасти", – заявив віцепрезидент уряду автономної області Андалусії Антоніо Санс Кабелло.

🔴 ÚLTIMA HORA | Terremoto de 5.0 epicentro en Granada 🇪🇸 España



Se observan daños en varios edificios. pic.twitter.com/hHoFyifocX – Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) August 15, 2026

На початку серпня в Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3.

Ввечері 31 липня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7 – найсильніший у цьому районі за останні роки.

У східній частині Туреччини вранці 19 липня стався землетрус магнітудою 5,0.