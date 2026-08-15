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Потужний землетрус у південній частині Іспанії пошкодив будинки та авто

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Новини — Субота, 15 серпня 2026, 10:15 — Уляна Кричковська-Богданова

Рано вранці 15 серпня в південному іспанському місті Гранада стався землетрус магнітудою 5, внаслідок якого були пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Землетрус стався в муніципалітеті Алендін. За даними регіонального уряду, було пошкоджено будинки та автомобілі, проте про постраждалих не повідомлялося.

Як зазначається, служби екстреної допомоги врятували кількох людей із пошкоджених будівель.

"Якщо ви перебуваєте в Гранаді, відчули землетрус, з вами все гаразд, а ваш будинок не зазнав пошкоджень, зберігайте спокій і уникайте без необхідності входу та виходу з будівель. На вулиці тримайтеся подалі від фасадів, карнизів, балконів, стін та інших елементів, які можуть впасти", – заявив віцепрезидент уряду автономної області Андалусії Антоніо Санс Кабелло.

На початку серпня в Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3. 

Ввечері 31 липня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7 – найсильніший у цьому районі за останні роки.

У східній частині Туреччини вранці 19 липня стався землетрус магнітудою 5,0.

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