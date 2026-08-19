Deutsche Bahn повідомила про збитки від вандалізму на суму понад 30 мільйонів євро

Крадіжки, графіті, пошкодження майна: минулого року вандалізм завдав німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn збитків на суму 34 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з відповіддю Федерального міністерства транспорту на письмове запитання фракції "Альтернатива для Німеччини", 19,6 млн євро з цієї суми припадає на пошкодження інфраструктури.

Збитки від крадіжок кольорових металів склали 5,5 млн євро, а видалення графіті з об’єктів залізниці обійшлося в 3,7 млн євро. Крім того, у загальній категорії вандалізму було зафіксовано збитки на суму 6,8 млн євро.

Витрати на усунення наслідків вандалізму у підрозділі міжміських залізничних перевезень склали приблизно 2,25 млн євро.

"Було зафіксовано 657 випадків нанесення графіті та 220 випадків пошкодження майна на транспортних засобах або всередині них", – повідомляє Міністерство транспорту.

Графіті здебільшого наносили на зовнішні поверхні поїздів. "Пошкодження майна включало, зокрема, подряпини на вікнах, наклейки та пошкодження салону, наприклад, сидінь", – зазначило міністерство.

Усунення графіті є також значною статтею витрат у регіональному транспорті.

Згідно зі звітом, регіональний транспорт поніс витрати в розмірі близько дванадцяти мільйонів євро на усунення наслідків вандалізму. Більша частина цих коштів пішла на видалення графіті.

Нещодавно Deutsche Bahn поставила собі за мету покращити чистоту, зокрема на залізничних станціях. Частиною програми є понад 40 мобільних бригад фахівців, яким також доручено видаляти графіті. Крім того, на початку року було проведено комплексне весняне прибирання на значно більшій кількості залізничних станцій, ніж раніше.

Раніше повідомлялося, що німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn вперше за сім років отримав прибуток від основної діяльності та перевіз рекордну кількість пасажирів після пандемії коронавірусу.

У березні повідомлялося, що компанія Deutsche Bahn у 2025 році виплатила 156,1 млн євро компенсацій у зв'язку з численними затримками і скасуваннями поїздів.