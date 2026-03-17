Найбільший залізничний оператор Німеччини виплатив 156 млн євро відшкодування за затримки

Найбільший німецький залізничний перевізник – Deutsche Bahn (DB) – у 2025 році виплатив 156,1 мільйона євро компенсацій у зв'язку з численними затримками і скасуваннями поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як розповів глава підрозділу міжміських перевезень DB Міхаель Петерсон, ця сума приблизно на 41 мільйон євро менше, ніж в 2024 році, але втричі більше, ніж в 2019-му.

"Ми припускаємо, що це зокрема пов'язано з тим, що торік не було великих виняткових подій, як-от страйки", – визнав Петерсон.

Проте ці витрати становлять значний фінансовий тягар для концерну, додав він.

Deutsche Bahn зобов'язана компенсувати шкоду пасажирам у разі сильної затримки або скасування поїздів далекого прямування.

Крім того, продовжив Петерсон, серйозні проблеми для графіка руху поїздів створюють будівельні та ремонтні роботи залізничної інфраструктури.

Закриття тієї чи іншої ділянки на кілька тижнів означає багатомільйонні фінансові втрати, розповів він.

За даними Петерсона, підрозділ поїздів далекого прямування в 2025 році заплатив на 300 мільйонів євро більше за користування залізничними коліями.

Нагадаємо, у вересні минулого року міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер встановив нові цільові показники для послуг залізничного перевізника Deutsche Bahn, які виявились менш амбітними, ніж раніше.

Deutsche Bahn роками постійно відстає від власних цілей щодо пунктуальності. У першому півріччі 2025 року лише 63% поїздів далекого сполучення прибували з запізненням не більш як 15 хвилин.

Раніше повідомляли, що Deutsche Bahn закінчив 2024 рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.