"Він з’їхав з глузду": Туск розкритикував Моравецького за ідею референдуму щодо Шенгену

Глава польського уряду Дональд Туск розкритикував свого політичного опонента, колишнього прем’єра Матеуша Моравецького за ідею провести референдум щодо потенційного призупинення членства Польщі у Шенгенській зоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Парламентська група "Розвиток Плюс" Матеуша Моравецького представила свої засади міграційної політики. Вони передбачають, зокрема, створення міністерства з питань міграції та асиміляції, утворення служби депортації, безумовну асиміляцію, а також запровадження заходів, що заохочуватимуть польських емігрантів до репатріації.

Під час вівторкової пресконференції також пролунала ідея проведення референдуму щодо тимчасового призупинення участі Польщі у Шенгенській зоні. На думку "Розвитку Плюс", такий крок посилить почуття безпеки серед поляків.

"Ні, я не вірю. Це означає, що з ним щось сталося? З ним щось сталося? Ні, референдуму щодо Шенгену точно не буде… Він з’їхав з глузду", – прокоментував Туск.

Прем’єр-міністр Польщі також розкритикував ідею створення служби депортації.

"Це абсолютно безсоромно. Спроба наслідувати американський приклад, але, на мою думку, це не найкращий приклад", – сказав Туск.

Він додав, що у Польщі проблема міграції закінчилася разом із правлінням Матеуша Моравецького.

Варто зазначити, що Моравецький створює нову політичну партію напередодні парламентських виборів, що пройдуть восени наступного року.

Нагадаємо, раніше польська опозиційна партія "ПіС" заявила про бажання висилати українських чоловіків без законної зайнятості. В МВС Польщі назвали такі заяви популізмом.