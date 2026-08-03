Експрем’єр Польщі Моравецький анонсував офіційне створення нової політсили

Колишній прем’єр-міністр Польщі від партії "Право і справедливість" Матеуш Моравецький анонсував офіційне заснування нової партії "Розвиток Плюс" (Rozwój Plus) під його лідерством.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Моравецький анонсував заснування нової політичної партії "Розвиток Плюс", яку він очолить.

"Від початку керівництво ("ПіС" – Ред.) намагалося нас виштовхати. Тепер, коли наше членство "мертве" – тобто ми остаточно виключені з "Право і справедливість", можу оголосити, що ми справді створимо політсилу, не пізніше 15 жовтня", – сказав він.

З’їзд для офіційного заснування політсили планують на 15 жовтня.

Моравецький заявив, що це має стати "переломним моментом" для політичної шахівниці Польщі.

Ще до фактичного заснування партії соцопитування показали, що вона вже має достатню підтримку для входження у парламент – відбираючи голоси у "ПіС".

Нагадаємо, наприкінці липня Моравецький оголосив про створення у Сеймі нової фракції "Розвиток Плюс" – після кількамісячної внутрішньопартійної кризи.

Детально на цю тему – у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.