Зеленський попередив про можливу турбулентність у Європі в новому політичному сезоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початком нового політичного сезону Європа може зайти в політичну турбулентність.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, Україні потрібна стабільність підтримки, стійкість у взаємовідносинах з партнерами, а отже – сучасність в роботі дипломатичного корпусу.

"Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання, це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону", – сказав президент без подальшої деталізації.

Він також подякував парламенту за підтримку переобрання Андрія Сибіги на посаді міністра закордонних справ.

Сибіга у контексті свого переобрання зазначив, що зараз Україна перебуває на вирішальному етапі, і необхідно прискорити мирні зусилля, щоб покласти край розв’язаній РФ війні.